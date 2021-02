Bruno Longhi: "Su Gattuso tirate in ballo questioni private, qualcuno a Napoli punta al clamore"

Bruno Longhi, volto di Sportmediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Tirate in ballo situazioni private su Gattuso, tra la pescheria ed il problema all’occhio. È chiaro che qualcuno abbia un pochino esagerato, questo Napoli ha avuto tanti infortuni e nel giudizio fatto sul lavoro del tecnico non viene tenuto conto di queste difficoltà. Servirebbe un pochino di equilibrio in certe situazioni, invece Napoli è una piazza molto calda e qualcuno punta a suscitare clamore”