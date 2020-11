Bruscolotti: "Al Napoli manca continuità. Fabiàn? Se perdi l'attimo diventa un problema..."

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: "Il Napoli non ha continuità: facciamo una partita buona e una negativa, bisogna uscire da questo tunnel. Non ci sono scappatoie. Osimhen col Sassuolo non aveva spazi, era limitato, il Napoli non lo supportava. Soffocando lì in avanti il Napoli non riesce proprio, anche perché non ci sono soluzioni per cambiare modulo per il momento. Una grande squadra comunque una soluzione deve trovarla. Fabian? Tocca molto la palla e deve essere più veloce, perché se perdi l'attimo diventa un problema. E' fondamentale verticalizzare subito. Ne pagano Osimhen e anche Mertens".