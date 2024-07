Bruscolotti: "Conte è stato chiaro, la squadra gli appartiene e le scelte le fa lui"

vedi letture

A Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Giuseppe Bruscolotti

A Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Giuseppe Bruscolotti.

C'è una squadra che la sta colpendo di più ora sul mercato?

"Davanti c'è l'Inter, che rimane la squadra da battere, poi dietro c'è una lotta a tre tra Juventus, Milan e Napoli. Sono queste che si contenderanno il titolo. E' un periodo di lavoro e scelte per il Napoli, ma c'è tanta fiducia perché Conte fa ben sperare. Senza illudersi, però è tornato tanto orgoglio e spirito dei giocatori. Osimhen sembra si in partenza, si comincia insomma a definire la squadra del futuro".

Lukaku il nome giusto per il post-Osimhen?

"Conte ha molta fiducia, come lui credo abbia piacere di tornare a lavorare con Conte. Quando c'è la stima reciproca, tutto è più semplice".

Sarà poi un Napoli senza coppe quest'anno e può essere un vantaggio in campionato:

"Avere la settimana tipo è ben diverso. Hanno perso a una parte ma guadagneranno sotto un altro aspetto. La condizione fisica va a vantaggio del Napoli".

Conte può aiutare a ridare slancio a certi giocatori?

"Vedo che nell'ambiente c'è tanto entusiasmo, si lavora benissimo. Quello che ha ben predicato Conte è stato preso bene. Fa piacere tornare a certi livelli dopo un'annata disastrosa, per questo c'è grande impegno da parte di tutti. L'allenatore è stato molto chiaro, vuole determinate cose per raggiungere certi traguardi. Un po' di chiarezza non fa male ed è fondamentale per crescere. Conte è stato chiaro, la squadra appartiene a lui e le scelte le fa lui. Si assume le responsabilità, vuole tranquillità nel suo lavoro e pare vada bene anche alla società".