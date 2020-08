Bruscolotti controcorrente: "Schierei Lozano dall'inizio, col Barça può fare la differenza"

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, si è soffermato sulla possibile assenza di Lorenzo Insigne nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne è molto importante per il Napoli, ne è il trascinatore, è un calciatore che sente molto partite di questo tipo. Lozano? Fosse per me, giocherebbe dall'inizio contro il Barcellona. E' uno che sta imparando a fare anche la fase difensiva, le sue ripartenze potrebbero risultare fondamentali. Ovviamente dovrà decidere l'allenatore, ma la sua velocità potrebbe fare molto contro il Barça".