Bruscolotti: "E' cambiata la difesa, Napoli più all'italiana con gli occhi sull'avversario"

Giuseppe Bruscolotti, storico capitano azzurro negli anni dello scudetto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Elmas ha saputo imporsi, ha grandi qualità e non ha trovato difficoltà. Deve essere consapevole di avere ancora tutto da imparare, ma ha fatto vedere di avere tutte le possibilità di far bene con la maglia del Napoli. Difesa? Manolas è un gran centrale e sto vedendo tutto il reparto più attento. Si sta avvicinando di più alla difesa all'italiana: ora i difensori non perdono mai di vista l'avversario, prima che la palla".