Bruscolotti elogia Insigne: "Capitano vero e s'è inventato due gol da solo!"

Nel corso di Goal Show su Piùenne, l'ex capitano Beppe Bruscolotti ha parlato della prova di Insigne: "Il carattere del capitano mi è piaciuto tantissimo, per come si è comportato e per come s'è rivolto alla squadra, chiarendo il suo sfogo. Da capitano vero ha trascinato la squadra, ha fatto due gol che s'è creato da solo. Poi c'è Osimhen che ci ha fatto rivedere le cose di inizio stagione, quelle palle sono le sue, poi da grande centravanti ha tenuto lontano il difensore".