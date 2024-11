Bruscolotti esalta Buongiorno: "E' lui il vero 'palo e fierr' di questo Napoli!"

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Diego resterà vivo in eterno ed è giusto ricordarlo. Quello che è riuscito a dare a noi napoletani è una gioia che resterà indelebile. Quando arrivò a Napoli mi diede la possibilità di vincere, oltre quello che diceva di me, c’era grande stima tra noi. Oggi è una giornata triste per diversi motivi, lui ci manca molto ed anche il tempo piange questa scomparsa. Prima che Diego finisse mi ringraziava sempre per la fascia che gli ho ceduto.

Napoli-Roma? Il Napoli è stato bravo ad imparare a leggere determinati momenti della gara. Il Napoli è partito bene, poi c’è stato un rallentamento per via del pressing della Roma. Il Napoli ha creato diverse occasioni senza sfrutttarle e poi è andato in sofferenza. Che questo serva per il futuro perchè ci saranno diverse gare che andranno così. Portare a casa i tre punti è stata una prova da grande squadra.

Chi è il palo e fierro di questo Napoli? E’ Buongiorno il ‘palo ‘e fierro’. Lui è un bel mix tra il difensore del passato e quello moderno, gioca d’anticipo che è uno spettacolo e difficilmente si lascia sorprendere. Anche il soldatino Rrahmani sta facendo il solito campionato come faceva in passato con Koulibaly e Kim”.