Bruscolotti esalta Buongiorno: "Più forte di Kim! Ha tutti i presupposti per superarmi"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti: “Partita nel fango con Maradona? Quella partita rappresentava il calcio di una volta: c’era la riconoscenza e il sentimento verso la gente. Anche lì promotore Diego. Molti di noi parteciparono alla partita per quel bambino che necessitava dell’intervento. Lo facemmo chiaramente perché il campo era un acquitrino”.

Sui risultati di Napoli e su Conte: “Si sapeva che con Conte ci sarebbe stato un miglioramento ma forse fino a questo punto non se lo aspettava neanche Conte stesso. Il Napoli è lì che lotta per il titolo quando in realtà era partito per la qualificazione Champions. L’importante è restare in lotta fino alla fine, poi se si vince bene e se arrivi secondo hai fatto comunque un ottimo lavoro”.

Su Buongiorno: “Se può arrivare al mio livello è superarmi? Ci sono tutti i presupposti, è giovane e ha tutta la carriera davanti. Ci lamentavamo di aver perso Kim però ne abbiamo ritrovato un altro che è superiore”.