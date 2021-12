Bruscolotti: “Il Napoli è passato dalle stelle alle stalle. Il problema è caratteriale”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Beppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli: “Le responsabilità di Spalletti nel KO con lo Spezia? Le colpe vanno equamente divise tra allenatore e calciatori. Sicuramente l’approccio della squadra è stato sbagliato, il problema è principalmente di natura caratteriale, perché non è la prima volta che il Napoli perde punti in questo modo. Gli azzurri sono passati dalle stelle alle stalle nel giro di pochissimo tempo”.