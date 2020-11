Bruscolotti: "Il Napoli non può vincerle tutte, Gattuso ha fatto un gran lavoro!"

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: "Il Napoli è organizzato, la fase difensiva è ben organizzata e ti porta lontano, le squadre che hanno una buona difesa ed un attacco come il Napoli, il cammino dovrebbe essere roseo, ed i fatti danno ragione. Si è parlato di qualche inghippo, ma bisogna stare tranquilli, il Napoli non è che può vincere tutte le partite. Si parlava di ricostruzione, ed anche questo vuol dire molto, mettere insieme tanti giocatori non era facile, Rino ha fatto un gran lavoro".