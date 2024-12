Bruscolotti: "Il Napoli ringrazi Meret! Si è abbassato troppo nella ripresa"

vedi letture

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Capitano partite inspiegabili, ci guardavamo in faccia per dire ‘che stiamo combinando?’. Una squadra di vertice deve stare attenta, deve saper gestire certe gare, ma il Napoli ha subito la pressione del Genoa e le difficoltà si sono viste.

Le squadre di bassa classifica, se riescono ad aggredirti, le gare possono mettersi in salita, il Napoli deve ringraziare Meret. Non sono d’accordo che la squadra si metta così dietro, ho visto anche gli attaccanti ripiegare nel secondo tempo. Se arretrano anche gli attaccanti siamo soggetti ad una pressione avversaria incredibile”.