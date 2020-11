Bruscolotti: "Legati a Maradona non per il suo valore, ma per il suo lato umano!"

Beppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Radio Punto Zero: "Maradona è stato un compagno eccezionale, eravamo tutti legati a lui non per il suo blasone, ma per il lato umano. Trattava i compagni in modo splendido, con naturalezza, con affetto. Per noi volevamo dire tantissimo. Non ci faceva pesare la sua immagine. Sarà un legame eterno il nostro. Lo ricorderemo per sempre. Fascia da capitano? E' stato un gesto da parte mia sentito e molto apprezzato. Dopo tanti anni, quando veniva in Italia, Diego ne parlava sempre, continuava a ringraziarmi. A chi lo critica, dico: ma tu hai mai sbagliato?".