Bruscolotti: “Nemmeno al miglior Savoldi ho visto fare lo stacco di Osimhen”

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano e bandiera del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “La gara col Monza fa rabbia, a parte i preziosismi dei singoli e i gol incredibili, che ancora riguardo, perché sappiamo che il Napoli ha questo valore, dimostrato quasi per niente in questa stagione. Nemmeno al miglior Savoldi ho visto fare lo stacco di Osimhen, uno stacco esagerato, ha avuto anche grande coraggio perché in pochi avrebbero rischiato, è caduto a testa in giù.

La rabbia c'è ed è tanta, ma ora bisogna fare tesoro degli errori e non commetterne più di simili in futuro. Il calcio è questo: è facile cadere, come è caduto il Napoli, che deve cercare di terminare la stagione nel miglior modo possibile, centrando quantomeno il traguardo dell'Europa League. Adesso, bisogna salvare il salvabile e tentare di accedere all'Europa, anche se non dalla porta principale. Se gioca sempre Juan Jesus e non Natan o Ostigard qualche motivo ci sarà. Calzona vede i calciatori tutti i giorni, se un giocatore viene messo da parte qualche ragione c’è. Un allenatore non mette fuori un calciatore in forma. Certo, contro Djuric avrebbe potuto mettere Ostigard”.