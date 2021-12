Bruscolotti: “Non facciamoci illusioni sul campionato, anzi bisogna guardarsi alle spalle”

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli ed attuale opinionista ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Preoccupato? Per il fatto caratteriale. Sono curioso di vedere come si ripresenterà la squadra. Adesso ogni partita rappresenta qualcosa di molto importante, ora la Juventus comincia a soffiare dietro le orecchie. Non facciamoci illusioni di vincere il campionato, speriamo che possa accadere ma penso che bisogna guardarsi fortemente alle spalle”.