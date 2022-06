Bruscolotti: "Politano? Vattene se vuoi, non bisogna trattenere nessuno"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, storico ex capitano del Napoli

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, storico ex capitano del Napoli: "Politano? Vanno rispettate le idee e le scelte di tutti, ma se uno vuole andare via, che lo faccia. I tifosi lo devono sapere. Le porte sono aperte, se non vuoi restare, vattene. Il suo procuratore ha detto che il ragazzo vuole giocare di più, ma io gli chiederei: Politano ha giocato trenta partite, ma quante ne ha finite? Tramite il suo agente ha fatto sapere di volere più spazio, ma la verità, nel calcio, è per pochi: queste parole sanno tanto di giustificazione. Chi vuole andare, se ne deve andare, noi non dobbiamo trattenere nessuno".