Bruscolotti promuove Manolas: "Con Koulibaly è coppia Scudetto"

Beppe Bruscolotti ha rilasciato una interessante intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport affrontando il tema del mercato del Napoli e non solo: "Manolas? Conosce bene il campionato italiano e non avrà problemi d’inserimento. L’intesa con Koulibaly la troverà in breve tempo, sono due difensori fortissimi. Manolas è un buon colpitore di testa. È utile sulle palle inattive, nelle due fasi".

Talento James

Oltre a Manolas, De Laurentiis è deciso a prendere pure James Rodriguez. "Ha una qualità indiscutibile, con lui sei già un po’ oltre, può fare la differenza, soprattutto quando c’è bisogno dell’invenzione per sbloccare la partita. Un ottimo affare, direi».

Ma, secondo Bruscolotti il Napoli ha bisogno di altro. «Prenderei Veretout, che può ricoprire un po’ tutti i ruoli della mediana, e un centravanti. Milik? La stagione è lunga, c’è bisogno di avere delle alternative valide in ogni ruolo». L’ex capitano crede nella politica di Ancelotti. «Una mia idea ce l’ho. La Juve resta la squadra da battere, mentre Napoli e Inter le daranno battaglia fino in fondo. Non credo che il campionato finirà a dicembre, come avvenuto quest’anno".

Sarri il passato. Non è d’accordo, l’ex difensore, con l’ambiente napoletano che ha criticato la scelta di Sarri. "Non mi sento di dire se ha fatto bene o male. Ci ha messo tanto per arrivare ad alti livelli e bisogna capirlo, non è da tutti allenare la Juventus. Lu, è il passato, adesso guardiamo avanti e pensiamo a vincere lo scudetto, il prossimo potrebbe essere l’anno buono".