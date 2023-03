Bruscolotti: "Scudetto? Sogno di vincerlo allo Stadium contro la Juve"

"Mi andrebbe bene pure una serie di pareggi fino alla gara fatidica…”.

L’ex capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, é intervenuto a 'Febbre a 90', su Vikonos Web Radio/Tv: "Gianni Minà è stato un grande giornalista, un personaggio incredibile, sotto tutti i punti di vista, una persona a modo, perbene. Diego era innamorato di lui, e tutti sanno che non avesse un buon rapporto con la stampa… A proposito di Maradona, la vittoria dello scudetto con la fascia di capitano al braccio é stata una cosa che gli é sempre piaciuta. Diego é rimasto legato al fatto che feci quel gesto, per me fu una cosa naturale, di stima, di affetto, tra noi e si era creato un rapporto meraviglioso. Con la fascia pensai di dargli un ulteriore stimolo, gli dissi che per me si avvicinava la fine della carriera e dopo tante rinunce avevo tanta voglia di vincere. Il legame con lui si è creato immediatamente, al momento delle nostre presentazioni, Diego rimase colpito perché gli dissi subito che ero un compagno di squadra, ma principalmente un amico a disposizione sua e di tutti, questo fu un motivo in più per rinforzare la nostra amicizia. Il bello di quel Napoli era il gruppo, uno spogliatoio gioioso con personaggi che ti invitavano pure ad andare un’ora prima agli allenamenti. Ecco, il segreto di questo Napoli è proprio l’armonia del gruppo, chi sta fuori magari vuole partecipare di più, mantenere gli equilibri non è facile e Spalletti è stato bravissimo, la forza degli azzurri é lo spogliatoio.