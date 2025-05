Policano: "Dal Napoli mi aspetto l'approccio delle ultime gare. Miracolo? No, grande lavoro"

Il doppio ex di Napoli e Genoa Roberto Policano ha rilasciato un’intervista al sito KisskissNapoli.it in vista della sfida di domenica.

Napoli-Genoa alle porte, due piazze che conosci bene. Che ricordi ti evocano? “Due piazze con la tifoseria molto calda e che trascina i giocatori in campo, sempre al fianco della squadra in qualsiasi momento del campionato”.

Il Napoli si gioca lo scudetto mentre il Genoa senza obiettivi, che gara ti aspetti? “Mi aspetto un Napoli che approccia alla partita come ha fatto nelle ultime gare consapevole di poter raggiungere un traguardo che nessuno ad inizio campionato si sarebbe aspettato ha tutto nelle sue mani”.

Olivera difensore centrale ti ha convinto? “Come prima partita si, concentrato senza errori, d’altronde aveva giocato in questa posizione già nella sua nazionale, un ragazzo che ha dimostrato professionalità e prontezza in un ruolo che ultimamente non ricopriva più”.

Discorso scudetto ancora aperto, come sarà questo rush finale tra gli azzurri e l’Inter? “Credo che l’Inter a questo punto proverà a raggiungere il Napoli ma secondo me il suo pensiero principale in questo momento è concentrato nella finale di Champions”.

Se fosse finalmente scudetto, miracolo o era già nelle corde di questa squadra? “Miracolo parola grande, grande lavoro e gran merito all’allenatore e ai giocatori si, hanno seguito il mister e hanno dato il massimo durante tutto il campionato, prendendo consapevolezza dei propri mezzi partita dopo partita e anche con l’addio di Kvara e il mezzo servizio di Neres hanno aumentato i loro sforzi”.