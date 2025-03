Bruscolotti: "Se Raspadori fosse stato un mio compagno gliene avrei dette 4"

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku? Durante la gara si è rivolto tante volte verso i compagni e si lamentava. Ha cercato in tutti i modi di far qualcosa, ma se non viene servito non riesce a fare da solo. C’è un piccolo merito di Candè, ma Lukaku non è mai stato servito, ha giocato pochissimi palloni. Lukaku gesticolava verso i compagni, per me meritava la sufficienza piena. Raspadori? Se fosse stato un mio compagno di squadra gliene avrei dette 4, poi scompare spesso dalla scena. Il compagno di Lukaku dovrebbe muoversi di più, per me è stato da 6 in pagella. Non è il tipo di giocatore che mi piace.

Conte? Il Napoli produce tanto, non va lui in campo, non è sua la colpa. Il Napoli ha creato tantissime occasioni da goal. L’unica cosa negativa sono i calci d’angolo. L’allenatore non c’entra nulla, sono i giocatori che vanno in campo. Chi entra dalla panchina dev’essere preparato, deve avere la volontà di cambiare qualcosa. Forse i cambi sono stati tardivi, avrei fatto le sostituzioni al 60′ e non al 75′”.