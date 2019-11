Bruscolotti: "Servono dirigenti che sappiano parlare con i giocatori. I figli devono stare da un'altra parte..."

L'ex capitano storico del Napoli, Giuseppe Bruscolotti ha detto la sua in merito alla situazione che sta vivendo il Napoli nella trasmissione Campania Sport: "Per uscire da questa situazione servono dirigenti che sappiano parlare con i calciatori, i flgli devono stare da un'altra parte. E' fondamentale avere un buon allenatore in seconda, in quanto è quello che riesce a smorzare un po' le cose dialogando con tutti. Se cominciano a defilarsi i leader dello spogliatoio, il resto della squadra va allo sfascio. Bisogna rimediare, la società deve discutere con i calciatori e ritrovare lo spirito giusto per ripartire".