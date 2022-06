Bruscolotti: "Spalletti? Normale esprima perplessità, avrebbe voluto Ospina..."

Beppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport

Beppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Non bisogna sfasciare l’ossatura della squadra anche perché Spalletti ha fatto capire di non essere d’accordo a perdere alcuni elementi centrali del suo progetto tattico. Ad esempio, credo abbia lasciato intuire che avrebbe voluto confermare Ospina. Magari non è stato possibile e se ne farà una ragione, ma è positivo che esprima le sue perplessità".