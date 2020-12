Bruscolotti su Insigne: "Nessuno lo giustifica ma a volte si lascia correre, questo lascia perplessi..."

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Ho mandato a quel paese l’arbitro varie volte nel corso della mia carriera, sono stato espulso poche volte. Un direttore di gara deve anche saper leggere il momento. Purtroppo non c’è sempre lo stesso metro di giudizio. Non voglio giustificare Insigne, ma a volta si lascia correre e questo ti lascia perplesso. E’ un peccato la sconfitta perché il Napoli ha dato una prova di carattere soprattutto in dieci uomini. Il Napoli ha sbagliato quattro o cinque occasioni e questo rappresenta un rammarico. Alla fine bisogna segnare. Adesso bisogna ripetere la stessa prestazione domenica contro la Lazio. Politano sta bene, Lozano è in un momento favoloso, anche Petagna è utile alla squadra. Non cerchiamo alibi, le rose allargate esistono per questo motivo”.