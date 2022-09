Bruscolotti su Kim: "E' un difensore vecchio stampo, mi fa rivivere i miei tempi"

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Kim è un difensore vecchio stampo, non ti molla mai, ti sta sempre addosso. Mi fa rivivere i miei tempi, sembra un difensore d'altri tempi. E' ancora giovane, ma è bravo anche a guidare i compagni. Il difensore non deve guardare solo gli avversari, ma anche i compagni, accorgersi di essere scoperti e intervenire".