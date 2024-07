Bruscolotti sulla difesa: "Numericamente ci siamo, ma speriamo di recuperare Natan"

"In difesa cederei ancora qualcuno che ha già dimostrato di non essere all’altezza".

“L’undici base con Lukaku al posto di Osimhen è sicuramente competitivo e può andare molto lontano, poi – ha detto l’ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - quando si cambia tanto c’è bisogno di tempo per assorbire le direttive del nuovo allenatore. I tempi si possono anticipare se la difesa funzionerà al meglio, ma evitiamo di dare pressioni a Conte.

In questo momento c’è bisogno di tranquillità e in questo senso non carichiamo sull’allenatore il peso di eccessive responsabilità. E’ un tecnico bravissimo, ma occorre dargli tempo e avere pazienza. In difesa cederei ancora qualcuno che ha già dimostrato di non essere all’altezza, però l’attuale rosa di difensori numericamente c’è, sperando di recuperare alla causa Natan. Penso che al Napoli serva anche un altro centrocampista che sia del livello dei titolari”.