Bruscolotti: "Tanti svarioni, ma poi il Sassuolo ci ha preso a pallonate!"

Nel corso di Canale 21, l'ex difensore Beppe Bruscolotti ha parlato del pareggio del Napoli col Sassuolo: "Grande partita del capitano, di orgoglio e cuore. Purtroppo questi difensori sono scarsi, sono inaccettabili errori del genere. All'ultimo secondo non puoi intervenire così, l'avversario cercava solo quello e devi temporeggiare. Dov'è l'esperienza? Ci sono stati svarioni, ma poi ci hanno preso a pallonate. Il calcio però è bello per questo, alla fine eri andato in vantaggio, era un crocevia importante per fare poi la terza vittoria domenica".