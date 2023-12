Bruscolotti: "Troppe distrazioni in difesa! Natan? Sono i trascinatori ad aver fatto male..."

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La difesa del Napoli non mi piace, ci sono troppe distrazioni e Mazzarri dovrà curare la fase difensiva. Ieri sul goal di Calhanoglu i centrocampisti devono prendere posizione, si guarda spesso la palla e mai l’avversario. E’ un peccato perché per quasi un’ora il Napoli ha giocato benissimo, poi Sommer ci ha messo del suo. Non bisogna fasciarsi la testa, ma è importante che si riesca a trovare la soluzione perchè sono troppi i goal subiti e le gare perse in casa.

Anche i trascinatori ieri non è che abbiano fatto chissa cosa, tranne Politano ed Elmas che sono andati alla grande. In difesa non c’è male i due esterni, mi son piaciuti anche i centrocampisti. Natan non ha giocato male ieri, non m’è dispiaciuto e qualche palla buona l’ha messa. Osimhen e Kvaratslhelia sono fondamentali, il loro modo di giocare trascina anche il gruppo e quindi il Napoli ha bisogno di loro. Fallo di Lautaro? La trattenuta va punita, forse il fallo su Osimhen può non starci”.