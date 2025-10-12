Mainoo-Napoli, altre conferme dall'Inghilterra: "United pronto a cederlo subito"

Dall'Inghilterra insistono: Mainoo può giocare nel Napoli a gennaio. Questo perché il Manchester United è pronto a sferrare un attacco decisivo per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Il primo obiettivo sulla lista di Ruben Amorim è Adam Wharton, stella emergente del Crystal Palace. Secondo il Daily Star, i Red Devils sarebbero convinti che un'offerta da circa 60 milioni di sterline (oltre 70 milioni di euro) sarebbe sufficiente per convincere gli Eagles a cedere il loro talentuoso trequartista.

Questa mossa proietta ombre sul futuro di alcuni attuali centrocampisti. Il tabloid inglese suggerisce che sia Casemiro che Kobbie Mainoo potrebbero lasciare Manchester. II brasiliano ha il contratto in scadenza l'anno prossimo, mentre il giovane Mainoo, ancora senza presenze in Premier League in questa stagione, potrebbe partire in prestito a gennaio, con il Napoli tra le squadre interessate.