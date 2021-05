Bruscolotti: "Vedrei bene un Sarri bis, ma dovrebbe adeguarsi alla squadra"

"Girano tanti nomi e non si sa al momento dove si va a parare". Giuseppe Bruscolotti si esprime così a proposito del futuro tecnico del Napoli. E a Tuttomercatoweb.com dice: "Dipende dai programmi della società e facendo i dovuti scongiuri con la Champions è un discorso, senza è un altro. Anzi si parlerebbe di ridimensionamento generale".

Con la Champions Spalletti le piacerebbe?

"Bisogna vedere quali giocatori resteranno. E' tutto da vedere, certo la Champions ti obbliga a tenere un certo tipo di squadra e a migliorarla. Ci si augura di entrare in Champions altrimenti c'è da ripartire daccapo".

C'è anche l'ipotesi Allegri...

"Sono tutti nomi buoni ma pare che anche lui abbia tante situazioni tante situazioni aperte tra cui il Real Madrid".

Un tecnico straniero dall'estero come lo vedrebbe?

"E' più delicata in questo caso la questione. Serve qualcuno che sappia capire subito le caratteristiche di questa squadra e che possa darle una continuità. Vedrei bene il ritorno di Sarri, però ci sarebbero da analizzare tante cose. Sarri è abituato a giocare con elementi con caratteristiche diverse da quelli attuali e dovrebbe quindi adeguarsi. Osimhen non si può buttar via... è Sarri che ripeto si dovrebbe adeguare alla squadra".