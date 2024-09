Bruscolotti vota Lukaku: "Per forza titolare a Cagliari, era ciò che mancava!"

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lo scudetto lo vincemmo noi, non Bianchi. Non fu lui a vincere, vincemmo noi insieme a lui. Gli artefici sono sempre i calciatori. Noi seguivamo le direttive di Bianchi, ma erano avallate sempre da noi calciatori.

Però erano altri tempi, noi calciatori avevamo più responsabilità. C’era uno spirito diverso, ora i calciatori sono un po’ viziatelli. Lukaku titolare col Cagliari? Per forza, abbiamo visto che s’è presentato tiratissimo. Era ciò che mancava a questo Napoli, è un leader in campo ed è fondamentale”.