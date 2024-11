Bucchi confida in Lukaku: "Se il Napoli lo mette in condizione di girarsi farà male alla Roma!"

vedi letture

Cristian Bucchi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Rrhamani e Buongiorno sono due giocatori che amano il duello, sono pronti per affrontare attaccanti come Dobvik. La crescita dei calciatori quando arrivi nei top club club è durante la settimana più che in partita. Quando ogni giorno ti prepari con compagni forti è inevitabile che migliori. Se il Napoli riuscirà a mettere Lukaku nelle condizioni di girarsi o andare in profondità vedremo una grande prestazione. Se la palla arriva lentamente allora non riesci a farlo rendere al meglio.

La Roma quest’anno ha fatto davvero poco, credevo che De Rossi avesse un impatto maggiore, era una squadra sotto ritmo. Si è passati poi a Juric con un cambiamento radicale. Ci sono momenti in cui la tua idea di calcio non si sposa con il materiale a disposizione. Questo succede spesso quando subentri. La cosa migliore sarebbe adattarsi a quello che hai. Ci sono pochi dirigenti capaci di parlare di calcio e fare scelte giuste difendendo il lavoro tecnico. Poi adesso con le società governate dai fondi c’è tanto business poco campo”.