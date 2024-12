Bucchi consiglia Raspadori: "Se vuole crescere vada via da Napoli"

Cristian Bucchi, allenatore, è intervenuto su Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal: “Raspadori stasera contro la Lazio non deve sentire la responsabilità di fare la partita della vita. Giacomo avrebbe bisogno di trovare continuità per continuare il suo percorso professionale. Trovare continuità al Napoli significherebbe essere titolare, saper accettare l’utilizzo senza avere un minutaggio eccezionale.

La fortuna di Giacomo con Spalletti è stata la presenza del Napoli in Champions League. Senza le Coppe è più difficile, quando hai poche occasioni devi essere bravo. Sostituire un giocatore come Lukaku o McTominay è quasi impossibile nel nuovo assetto del Napoli. Raspadori è una seconda punta, ha attacco di profondità, nelle due punte è bravissimo. Se vuole fare uno step deve chiedere di andar via, ma se sono Conte me lo tengo stretto”.