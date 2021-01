Bucchi: "Dal Napoli un segnale positivo, la cattiveria che vuole Gattuso sta arrivando"

Christian Bucchi, allenatore ed ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho visto un segnale positivo dal Napoli, che non avrebbe meritato i tre punti con l'Udinese, concedendo palle gol nitide, ma è riuscito a vincere. Qualcosa è cambiato e probabilmente la cattiveria all'interno di ogni partita per 90' minuti sta arrivando ed è proprio ciò che vuole Gattuso".