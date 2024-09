Bucchi: “Napoli ancora distante dall’Inter per poter ambire allo Scudetto“

L’allenatore Cristian Bucchi – passato dalle panchine di Pescara, Perugia, Sassuolo, Empoli ed Ascoli, fra le altre ed ex calciatore del Napoli – ha rilasciato una intervista a Sportitalia per parlare dell’inizio della Serie A e delle aspettative per le squadre italiane impegnate in Champions, a partire da stasera.

Che ne pensa dell’impatto di Conte a Napoli? “L’impatto di Conte al Napoli è stato esattamente quello che ci aspettavamo. Irruente, ha portato subito la sua mentalità alla squadra, che ora mostra quel senso di compattezza. Non mi sorprende, piuttosto mi aveva sorpreso il secondo tempo degli Azzurri a Verona. Anche se nella prima frazione di gioco la prestazione era stata buona già allora, ma non c’era stata reazione dopo il primo gol dei veneti”.

Poi la reazione c’è stata dalla seconda giornata. “Sì, si è visto un Napoli molto diverso, anche un pizzico fortunato, fattore che comunque non guasta ed è importante. Penso all’episodio che ha portato all’espulsione del portiere avversario a Parma, che ha portato alla superiorità numerica ed alla vittoria arrivata all’ultimo respiro: sono queste partite ed episodi che risultano essere determinanti e decisive per costruire una bella stagione”.

A cosa punta il Napoli? “Ha imboccato la strada giusta. Credo che punti alla Champions League, credo che sia ancora distante dall’Inter per poter ambire allo Scudetto. Non può però essere un organico che rimane fuori dall’Europa come successo lo scorso anno. Sarebbe un buon risultato quello di centrare la Champions appunto, il primo passo del nuovo progetto di Conte”.