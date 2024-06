Bucchi non ha dubbi: "Lukaku sceglierà il Napoli, è lui ad averne bisogno"

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – I Tempo’ in onda sulle frequenze di Radio Capri è intervenuto il mister Cristian Bucchi: “Ho seguito la conferenza di Antonio Conte, credo sia in linea con ciò che ci si aspettava. Per quanto riguarda il mercato del Napoli, è fondamentale capire il futuro di Osimhen. L’anno scorso, probabilmente già a metà stagione, tutti eravamo convinti che Victor sarebbe partito, ma ad oggi non è proprio così. L’aspetto economico è molto complicato, il giocatore guadagna già 10milioni di euro e la clausola è altissima, in questo momento purtroppo non girano le cifre che giravano l’anno scorso. Credo non ci sia nessuno disposto a pagare ne la clausola e tanto meno a migliorare il suo stipendio attuale. Se dovesse rimanere Victor Osimhen penso che il mercato del Napoli sia un mercato di ritocchi, non mi aspetto nomi altisonanti, ma giocatori che siano funzionali per l’allenatore.”

Su Spinazzola, Hermoso e Buongiorno: “Sono tutti e tre molto diversi, Spinazzola sarebbe un quinto perfetto per Conte, può adattarsi sia a destra che a sinistra e, nonostante l’infortunio, quest’anno è tornato in forma. Alessandro Buongiorno è sicuramente il profilo italiano più interessante attualmente, è un giocatore mancino, che arriva da un percorso importante, è maturo e soprattutto è giovane e quindi può garantire continuità nel percorso e nel progetto Napoli. Per quanto riguarda Hermoso, si tratta di un giocatore che ha già giocato ad altissimo livello, ha giocato in Champions e arriva dall’Atletico Madrid. Non escluderei l’arrivo di entrambi però dipende sempre dove vuole intervenire maggiormente il mister Antonio Conte e come valuta i giocatori che sono già in rosa.”

Su Lukaku: “Sono assolutamente convinto che Lukaku sceglierà il Napoli, perché anche se non giocherà le coppe europee, è quello di cui ha bisogno. Ha bisogno di allenarsi, purtroppo ha passato due annate complicate con preparazioni nulle poiché arrivava da fuori rosa, ed una squadra con le coppe non glielo permetterebbe. Quindi credo che se dovesse avere la possibilità di scegliere e ci fosse l’opzione Napoli accetterebbe senza pensarci molto. In più è il giocatore perfetto per Conte sotto tanti punti di vista.”