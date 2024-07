Bucchi: "Osimhen? Ho dubbi sulla clausola, per me ci sono solo due soluzioni"

Christian Bucchi, ex attaccante del Napoli e oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Zero durante 'Napoli Magazine Live': "Napoli-Modena in Coppa Italia? Due squadre importanti per me, hanno rappresentato dei passaggi importanti per la mia carriera ed anche per la vita privata. Novità sulla mia carriera da allenatore? Ho avuto tante telefonate, ho avuto un'offerta concreta in B ma non si è concretizzata purtroppo. Un'altra proposta invece l'ho declinata perchè non sentivo mio quel progetto. Staremo a vedere.

Osimhen? Non sono convinto che a quelle cifre possa trasferirsi in Europa, il PSG e la Premier non credo che faranno certe offerte. L'Arabia sarebbe l'unica soluzione, ma andrà capita la volontà del calciatore. Mi auguro che o resti al Napoli, dove con Conte potrebbe crescere, o che qualche club europeo possa fare un'offerta importante. Io gli direi di restare al Napoli. Kvara e Di Lorenzo? Conte e la società vogliono tenerli. Su Kvara non ho dubbi, per Di Lorenzo invece credo che gli ultimi mesi siano stati complicati ma tutto si può sistemare. L'allenatore gli ha fatto capire la sua importanza, credo possa tornare sui suoi livelli con Conte. Entrambe le situazioni quindi credo che si risolveranno. Nomi in entrata per il Napoli? I nomi lasciano il tempo che trovano, la garanzia è Conte. Sa che questi calciatori saranno funzionali alla sua idea di gioco. Lo ha dimostrato già tante volte, anche in Nazionale".