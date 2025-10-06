Bucchioni: "Altro che De Bruyne, quello che non si ritrova è McTominay"

"Il Napoli e la sorprendente Roma che batte la Fiorentina in crisi a Firenze, invece tengono botta. Nelle difficoltà, ma vincono e restano in testa alla classifica". Così scrive Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, della lotta per la testa del campionato: "Conte ha pensato bene di tornare al 4-3-3 dello scudetto con la clamorosa esclusione di De Bruyne, il migliore in Champions. Non serviva farlo riposare, c'è la sosta.

Le difficoltà sono state superate grazie al ritorno del 4-1-4-1 e del belga che ha regalato assist a piacere. Conte deve risolvere la situazione, quello che non si ritrova non è De Bruyne, ma McTominay che non è più centrale nel gioco è s'è intristito. Comunque il Napoli l'ha vinta con i colpi dei suoi giocatori migliori (Anguissa) e il carattere. Hojlund è tornato il killer dei tempi dell'Atalanta, va a finire che il Napoli senza Lukaku c'ha guadagnato".