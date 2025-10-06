Sky, Marchegiani: “La partita è cambiata con De Bruyne. Conte dovrà cambiare qualcosa…”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex portiere Luca Marchegiani: "Napoli diverso? In questo momento non è una squadra risolta, ma sta trovando delle soluzioni diverse rispetto all’anno scorso, non so fino a che punta continuerà a far giocare tutti insieme i centrocampisti. Il doppio impegno lo aiuta a gestire la situazione, ma mettendo dentro De Bruyne la partita è cambiata.

A Conte riconosco che è bravissimo nel riuscire a far quadrare tutte le situazioni. Quest’anno dovrà fare ancora qualcosa, non può basarsi sull’anno scorso perché la squadra è cambiata”