Bucchioni: "Americano hanno messo 2,2 miliardi per il Napoli, secca la risposta di ADL"

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Così scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.

Uno che le idee le ha invece molto chiare è Aurelio De Laurentiis: avrebbe detto un altro secco no a Matt Rizzetta, l’emissario della società North Sixth Group che raggruppa una serie di investitori americani che vogliono comprare il Napoli. Così scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.

ADL ha rifiutato 2,2 miliardi dagli americani

"Sul piatto ci sono 2,2 miliardi di euro, ma il presidente del Napoli non ha intenzione di cedere, ma neppure di parlarne. Matt Rizzetta comunque non molla, torna spesso alla carica aspettando una crepa nella resistenza di De Laurentiis. Il corteggiamento non sarà infinito, come scrive anche Il Mattino, gli americani aspetteranno fino alla fine dell’estate, poi dirotteranno la loro liquidità verso un altro obiettivo. Nel frattempo il Napoli ha riscattato Hojlund e Allison Santos per consolidare l’attacco di Allegri" scrive Bucchioni.