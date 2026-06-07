Retroscena Suwarso: "Nel 2018 volevamo il Bari, volevamo fare quanto fatto a Como"

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Como, il retroscena del presidente Suwarso: “Volevamo acquistare il Bari”. Il numero uno del club ha svelato un retroscena del 2018.

Il presidente del Como, Marwin Suwarso, è tornato a parlare di un curioso retroscena legato al calcio italiano, rivelando che il suo gruppo aveva preso seriamente in considerazione l’acquisizione del Bari prima di investire nel club lariano: “È vero, nel 2018 inviammo una proposta d’interesse per il Bari. All’inizio volevamo anche realizzare un documentario, come poi abbiamo fatto a Como, ma posso dire che l’idea era quella di replicare un progetto simile anche in Puglia. Bari ci interessava molto per il grande potenziale della città”, ha spiegato.

La scelta del Como e il diverso destino dei due club

Alla fine, però, il gruppo decise di puntare sul Como, avviando un progetto di crescita che negli anni ha permesso alla società di compiere una rapida e strutturata scalata, passando dalle categorie inferiori fino ai vertici del calcio europeo. Una decisione che, col senno di poi, ha segnato percorsi molto diversi per i due club: mentre il Como è riuscito a costruire una realtà ambiziosa e competitiva, il Bari ha vissuto una stagione estremamente difficile, conclusa con la retrocessione in Serie C.