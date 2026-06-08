Ranocchia: “Mai avuto dubbi su Chivu. Scudetto? Napoli e Juve rivali, ma l’Inter è lontana”

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Andrea Ranocchia, ex difensore, ha analizzato il percorso dell’Inter e indicato il Napoli e la Juventus come possibili inseguitrici

Intervistato da Sportmediaset, l’ex capitano dell’Inter Andrea Ranocchia ha affrontato diversi temi legati all’ambiente nerazzurro e all’evoluzione della squadra, soffermandosi in particolare sull’impatto di Cristian Chivu sulla panchina interista. L’ex difensore ha espresso grande fiducia nel tecnico, sottolineandone soprattutto le qualità umane e la capacità di creare sintonia con il gruppo.

Parlando di Chivu, Ranocchia ha dichiarato: “Un allenatore giovane che comunque conosce l’ambiente Inter da giocatore e allenatore. Quando hanno deciso di prenderlo non ho avuto mai un dubbio su come sarebbe andata quest’anno, perché quello che lo distingue da altri è il punto di vista umano. Si è fatto coinvolgere da tutto il gruppo, ha avuto empatia, è diventato quasi un amico seppur con ruoli diversi. Sono molto contento, ha avuto un impatto molto forte su questo ambiente, gli ha ridato aria rispetto a com’era finita la scorsa stagione. Mai avuto dubbi su di lui”.

Le inseguitrici dell’Inter e la scelta per la Nazionale

Nel proseguo dell’intervista, Ranocchia ha poi analizzato la possibile corsa scudetto, indicando le squadre che potrebbero provare a insidiare il dominio dell’Inter, pur riconoscendo il divario attuale con il resto della Serie A: “Napoli, che comunque ha una rosa forte e vedremo come andrà col nuovo allenatore. Penso che anche la Juve, con Spalletti dall’inizio, se fa un buon mercato possa dire la sua. Al netto del fatto che l’Inter per rosa, storia, società è lontana dalle altre squadre”.

Infine, una battuta sul futuro della panchina della Nazionale, per la quale Ranocchia non ha avuto dubbi nel fare un nome preciso: “Conte. Se fossi ai vertici della FIGC andrei dritto su di lui, proverei a riportarlo in Nazionale prima possibile perché per me in questo momento è l’unico che può riportarla ad alti livelli”.