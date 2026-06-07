Scambio McTominay-Nico Paz? Del Genio: “Sarebbe un affare, ma non è proponibile”

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Paolo Del Genio ha commentato l’ipotesi di uno scambio tra McTominay e Nico Paz, definendolo poco realistico per il Real Madrid.

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante la trasmissione Linea Calcio, ha risposto a una domanda di un tifoso riguardo a un possibile scambio tra Scott McTominay e Nico Paz. L’ipotesi, secondo il cronista, non avrebbe alcuna reale possibilità di concretizzarsi per ragioni tecniche e strategiche legate al mercato del Real Madrid.

Scambio McTominay-Nico Paz? L’analisi di Del Genio

Nel suo intervento, Del Genio ha spiegato come l’operazione sarebbe sbilanciata soprattutto per una questione anagrafica e di prospettiva, sottolineando la linea del club spagnolo nelle operazioni di mercato: “Il Real Madrid ha tantissimi soldi, ma per quale ragione dovrebbero dare un 23enne al Napoli e prendere un fenomeno come McTominay ma 30enne? È uno scambio non proponibile. Sarebbe un affare per il Napoli, ma soprattutto per una questione d’età. Il Real Madrid fa degli errori, ma non ha l’anello al naso. Non farebbe mai questo scambio, credo”.