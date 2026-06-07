Biasin: “Ho apprezzato Conte, per una volta zero alibi e complimenti all’Inter per lo Scudetto”

vedi letture

Fabrizio Biasin analizza la conferenza d’addio di Conte, apprezzandone il cambio di tono nella comunicazione e i complimenti all’Inter

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto nel corso di “Cose Scomode”, il talk di Aura Sport, commentando la conferenza d’addio di Antonio Conte e, in particolare, il passaggio in cui il tecnico ha rivolto i complimenti all’Inter per la vittoria dello Scudetto. Secondo Biasin, nel corso della stagione Conte ha spesso gestito la comunicazione in modo discutibile, cercando giustificazioni che, a suo avviso, non erano necessarie per una squadra dal potenziale così elevato. Per questo motivo ha giudicato positivamente il tono adottato nell’ultima conferenza: “Io sono sempre stato parecchio critico con Conte sulla gestione della comunicazione, perché secondo me troppe volte ha cercato degli alibi nel corso della stagione con una squadra che potenzialmente era una super squadra. In conferenza mi è piaciuto molto, l’ho apprezzato. Ha dimostrato di essere un uomo di calcio, è stato bravo a rendere atto ai suoi avversari di quello che hanno fatto”.

Il bilancio della stagione del Napoli secondo Biasin

Il giornalista ha poi esteso la sua analisi al percorso del Napoli, riconoscendo il valore complessivo dei risultati ottenuti nonostante alcune delusioni, in particolare il cammino europeo: “Io ho apprezzato molto il suo modo di comunicare dopo due anni a Napoli più che soddisfacenti. È vero che non è stata una stagione esaltante perché il 30º posto in Champions League è certamente un risultato molto negativo, ma complessivamente porta a casa uno Scudetto, una Supercoppa, una qualificazione alla Champions. Dicendo che non è vero che senza infortuni il Napoli avrebbe vinto lo Scudetto è stato un buon modo per salutare e chiudere bene una stagione in cui ha trovato tante volte alibi e scuse”.