Pavoletti: “A Napoli ho fallito un po’. Napoletani straordinari. Porto due compagni nel cuore”
Leonardo Pavoletti è il protagonista di una nuova puntata di Giorgia’s Secret, il format condotto da Giorgia Rossi e disponibile su Dazn. L’intervista, realizzata al centro sportivo di Assemini, ripercorre le tappe più significative della carriera dell’attaccante livornese, con uno sguardo diretto anche ai momenti più complessi vissuti in maglia azzurra. Parlando della sua esperienza al Napoli, Pavoletti non ha nascosto le difficoltà iniziali e il percorso personale che lo ha portato a ritrovare serenità e passione per il calcio.
L’esperienza al Napoli tra difficoltà e rinascita
“A Napoli ho fallito un po’. Stavo perdendo la passione e il fuoco per il calcio. Avevo tanta paura. Ero terrorizzato. Quando ho messo da parte la paura, me la sono goduta. Il popolo napoletano è straordinario. In quei sei mesi trovai uno spogliatoio unico. Più si va su come qualità, più i giocatori sono persone migliori. Ciro Mertens e Pepe Reina li porto nel cuore”.
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