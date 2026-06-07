Grosso alla Fiorentina, Esposito: “Mi piace moltissimo, lo avrei voluto al Napoli”

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Carmine Esposito analizza il momento della Fiorentina e l'imminente cambio in panchina, commentando l’addio a Vanoli e l’arrivo di Fabio Grosso.

Carmine Esposito, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare l’attualità del club e l'ormai imminente cambio di allenatore. Parlando dell’addio a Vanoli, ha spiegato: "Vista la stagione, ritengo che sia una scelta giusta, perché Vanoli doveva salvare la Fiorentina e ci è riuscito. Ora, però, serve una svolta e quell’entusiasmo che può dare soltanto un allenatore nuovo".

Grosso, identità e ambizioni europee della Fiorentina

Soffermandosi su Fabio Grosso, Esposito ne ha tracciato un giudizio positivo: "Mi piace moltissimo e ha fatto un ottimo lavoro a Sassuolo, anche se in una piazza come Firenze dovrà dare qualcosa in più. Credo però che sia la scelta giusta. Pensi che, quando si parlava di lui per il Napoli, io lo avrei voluto anche lì".

L’ex attaccante ha poi elogiato le qualità del tecnico nella valorizzazione dei giocatori e nella costruzione dell’identità di squadra: "Sono d’accordo con questa analisi. L’ho seguito per un mese durante i corsi che facciamo: ha dato un’identità al Sassuolo, ha uno staff di tutto rispetto ed è un grande professionista. Mi ha sorpreso per la metodologia di lavoro, perché riesce a trasmettere una precisa impronta alla squadra e, con giocatori magari di qualità superiore rispetto a quelli che ha avuto finora, può fare ancora meglio".

Infine, uno sguardo agli obiettivi stagionali della Fiorentina, che secondo Esposito non può permettersi passi falsi: "Deve farlo subito. Firenze non può permettersi un anno di transizione. Se si riparte troppo lentamente, poi servono anni per tornare ad alti livelli. Quest’anno la Fiorentina deve dare fastidio alle big, un po’ come ha fatto il Bologna nelle ultime due stagioni".