Bucchioni: "Con un grande attaccante il mercato del Napoli sarà da 9 in pagella"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto l'editorialista di Tuttomercatoweb Enzo Bucchioni: "Posso sbilanciarmi: se il Napoli prenderà un grande attaccante avrà fatto un mercato da 8 o addirittura da 9. Se la Juve prende Lukaku vuol dire che ancora una volta impedisce ad una competitor (l’Inter) di rinforzarsi e allo stesso tempo farebbe cassa con la cessione di Dybala. Non mi sono piaciute finora le dichiarazioni di Conte perché va bene essere integralisti, ma andare contro la società pubblicamente non mi è piaciuto e credo non sia piaciuto neppure all’Inter”.