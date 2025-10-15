Bucchioni fa il nome: “Un azzurro non mi ha ancora convinto, ma ha grandi margini”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista e scrittore. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Rischierebbe Alessandro Buongiorno al ritorno dall’infortunio? Anche lo scorso anno rientrò proprio contro il Torino e subì una ricaduta. “Ti dico di no. Capisco la suggestione, ma il rischio è troppo alto. Ha avuto troppi infortuni, e credo che vada rimesso in campo solo quando è davvero a posto. Meglio aspettare che sia pienamente recuperato, per evitare altre ricadute. Il Napoli, tra l’altro, soluzioni ne ha. Mi aspetto una crescita da Beukema, per esempio: è un giocatore che conosco bene, ho seguito ogni sua partita con il Bologna, e finora non mi ha ancora convinto del tutto, ma ha margini importanti. Anche Italiano me ne parlava benissimo: deve esprimersi ai suoi livelli anche al Napoli”.