Sky, Modugno: “Riflessioni aperte, una riguarda Politano. Per sostituirlo due opzioni”

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno ha riferito le ultime in vista di Torino-Napoli: "Ci sono alcune riflessioni aperte, valutazioni da fare. Una è relativa a Matteo Politano, un problema al gluteo che di fatto ha smaltito, ma è la prima di sette gare in ventidue giorni, c'è subito dopo la Champions e quindi è una scelta da fare. Spera per esempio di essere tra i convocati, tra i disponibili, Buongiorno, magari non pronto dall'inizio, ma per lui col Torino è una partita, è cresciuto lì al Filadelfia, a con contenuti emozionali speciali. Non c'è Rrahmani e quindi si ripropone una situazione che Napoli aveva già vissuto prima di Manchester. Quando a San Siro, contro il Milan, Antonio Conte preferì lanciare Marianucci dal primo minuto, il giovane, per preservare bene. Ma ecco, la situazione è pressoché la stessa.

Vedremo un po' quelle che saranno le scelte di Conte, che oggi per la prima volta ha ritrovato un po' tutti i nazionali, ciascuno poi con il proprio piano volo, con i minutaggi nelle gambe. Quindi da domani la possibilità di verificare, sollecitando un po' ciascuno con la fatica anche di testarne le condizioni. Di sicuro ci sono calciatori come Hojlund, ai quali in questo momento fai fatica a rinunciare. Tre gol con la sua nazionale in due partite, sei nelle ultime quattro. È vero che però qui c'è Lucca, che chiaramente aspetta un'occasione, ma l'aspetta lui, l'aspetta lo stesso Elmas. La certezza, per esempio, è quella di Gilmour al posto di Lobotka, che ne avrà per un mese e poi da capire anche, come sempre, la situazione relativa ai portieri. Milinkovic-Savic non è andato in nazionale, è stato qui, ha gestito più che altro un fastidio alla schiena ed è un altro che ci terrebbe a giocarla. Insomma, un po' di riflessioni aperte, vedremo quelle che saranno le scelte di Antonio Conte.

Politano è preziosissimo, tatticamente è fondamentale, di fatto garantisce le due fasi come nessuno. Però, come dicevo, non sta benissimo rispetto a quelle che erano un po' le ansie. Il problema si è rivelato di minore entità, vorrebbe esserci. Per conto è giocatore importante, ma vediamo che tipo di rischi eventualmente vorrà accollarsi l'allenatore. Ecco perché un giocatore tattico come Elmas può diventare un'opzione, ma anche lo stesso Spinazzola. Perché Gutierrez a sinistra può garantire un certo atteggiamento propositivo, dare quell'ampiezza a sinistra che con McTominay evidentemente non avresti. Ma Spinazzola, che è destro di piede, può anche lui giocare da quel lato lì. Insomma è un Napoli che ha tante soluzioni, ha tante possibilità, ma anche più di qualche giocatore che non è al top e quindi impone ad Antonio Conte di tenere ancora in dubbio un po' le sue scelte. Ripeto, da domani la squadra si allenerà veramente al completo, sarà il primo allenamento serio tutti insieme, quindi la possibilità magari anche di avere una prima traccia, una prima forma del Napoli di Conte, al di là poi del sistema”.