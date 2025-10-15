Piccari: “Lobotka-Politano? Non ho dubbi sull’assenza che peserà di più”

vedi letture

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Piccari, giornalista direttore di TUTTOmercatoWEB Radio. Di seguito, un estratto dell'intervista.

Il Napoli dovrà fare a meno di giocatori importanti, su tutti Stanislav Lobotka e Matteo Politano. In termini di peso calcistico, quale delle due assenze è più significativa? “Io stravedo per Lobotka, è un giocatore fondamentale, ma credo che la sua assenza possa essere in parte colmata. Quella di Politano, invece, è più difficile da compensare: è un calciatore che ti dà superiorità numerica, ha il guizzo, l’imprevedibilità. Quindi, tra le due, direi che quella di Politano pesi di più”.

Tornando alle nazionali, alcuni calciatori del Napoli, come Kevin De Bruyne e Scott McTominay, sono tornati galvanizzati dagli impegni. Crede che l’energia positiva di McTominay, anche grazie al gol segnato, possa rappresentare una svolta per la sua stagione, finora al di sotto delle aspettative? “Sì, queste partite ti aiutano molto a ritrovare condizione e fiducia. McTominay può trarre beneficio da questo momento e tornare ai suoi livelli. È chiaro che da un centrocampista non ci si possano aspettare sempre tanti gol come i suoi della passata stagione, ma l’importante è che dia equilibrio e contribuisca al gioco. Credo che possa trovare una buona intesa con De Bruyne e offrire comunque un contributo importante alla squadra, anche se dovesse segnare meno: può aiutare gli altri a rendere meglio. Ecco, lui può essere decisivo come l’anno scorso, magari non solo con i gol, ma anche con assist e con un gioco più di squadra. Ha le caratteristiche per farlo, perché è un giocatore duttile, può essere incisivo anche in altri modi. Sono convinto che, pur con qualche gol in meno, potrà restare determinante. E poi Conte, che è molto bravo nell’adattare il suo sistema di gioco, potrebbe anche trovare nuove soluzioni tattiche nel corso del campionato. Credo che ci sia ancora margine per vedere un McTominay diverso, ma sempre di altissimo livello”.