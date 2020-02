Bucchioni fiducioso: "Se ritrova lo spirito giusto il Napoli non può precludersi nulla"

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista, che s'è soffermato sul match di stasera con la Samp: “Il Napoli era partito per vincere lo scudetto e se ritrova lo spirito giusto non si può precludere alcun obiettivo. Stasera il Napoli non dove buttarsi avanti perché la Samp chiuderà gli esterni e gli azzurri dovranno trovare altri varchi".

SFOGO DI COMMISSO - "Mi chiedo come mai un arbitro che viene richiamato da un collega più esperto, va al Var, va a rivedere l’episodio e non capisce che non era rigore. Questo mi sorprende: il Var serve a far riflettere su un possibile errore e in base a tutto ciò è scattata la rabbia di Commisso”.