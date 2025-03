Bucchioni: "Futuro Conte? Facile parlarne ora, dov'erano tutti in estate?"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “L’Atalanta è la grande delusione di questo 2025. Ha avuto un’occasione gigantesca per correre per lo Scudetto, ma la sconfitta contro l’Inter ha sancito la pietra tombale sulla rincorsa di primavera. Lo dicevo anche a Gasperini a Coverciano, purtroppo sono rimasti nel guado dell’incompiuta. Il Napoli ora deve ricominciare a vincere, anche se un periodo di flessione ci sta perché non è attrezzato per correre alla pari dell’Inter o delle altre. Il Napoli è il miracolo del lavoro, la grande sorpresa di Conte. Ora bisogna scuotersi e dare subito una svolta alla corsa finale, ma non dovesse succedere non sarà un dramma. Tre punti dall’Inter non sono nulla, ma serve ritrovare tutti al 110%. Non credo che rivedremo subito Neres dal 1’, ma sarà un’arma a gara in corso.

Futuro Conte? Ora è troppo facile puntarci, l’anno scorso tanti club hanno passato la mano pur avendo l’occasione. Milan, Juventus e le altre hanno avuto le loro occasioni e non ne hanno approfittato.

Bravo il Napoli a rilanciarlo e a crederci dal primo minuto. Conte è il numero uno nel recuperare le squadre in calo, per questo ora sono tornate di moda squadre appunto come Milan e Juve. Il mercato di gennaio del Napoli può aver creato qualche crepa tra Conte e la società, ma di qui ad un addio anticipato è ancora lunghissima. Conte è un allenatore che vive di motivazioni e di ambizioni, se non vede un progetto che ha voglia di crescere e migliorarsi, è uno che volta subito pagina. Non è un allenatore che si accontenta. Napoli vuole tornare a vincere e vuole tornare a godere dello Scudetto di 2 anni fa. Questo è stato un grande slancio, una grande molla per Conte. Ho visto a Coverciano come lui e Sarri colloquiavano, ha ragione Maurizio quando dice di vedere un Conte davvero innamorato del popolo e della piazza napoletana. Poi il suo futuro dipenderà molto dal finale da stagione, neanche lui ha ancora deciso cosa fare”.